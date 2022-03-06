Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 'genel ateşkes' istedi, Putin "taleplerimiz karşılansın" dedi /06 Mart 2022 15:28

Erdoğan 'genel ateşkes' istedi, Putin "taleplerimiz karşılansın" dedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

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Rusya'nın Ukrayna işgalinin 11'inci gününde, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında planlanan telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmenin saat 12.00 sıralarında başladığı belirtildi. 

Bir saat süren görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Cumhuriyet'in haberine göre Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Erdoğan, “Hep birlikte barışın yolunu açalım” çağrısını yineledi.

ATEŞKES ÇAĞRISI
Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.

Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdürüleceğini dile getirdi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Görüşmeye ilişkin Kremlin'den de bir açıklama geldi. Açıklamaya göre; Putin Erdoğan'a Ukrayna ve yabancı müttefikleriyle diyaloğa hazır olduğunu söyledi. Putin ayrıca askeri operasyonun bitmesi için Ukrayna'nın savaşmayı durdurması ve Rusya'nın taleplerinin karşılanmasını istedi. 

Yarın üçüncüsü yapılacak barış görüşmelerine de değinen Putin, "Umarım Ukraynalı müzakereciler daha yapıcı bir tutum sergiler ve gerçeği göz önünde bulundurur" dedi. 
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