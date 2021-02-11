Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Genelkurmay'dan o yetkiyi de aldı /11 Şubat 2021 12:24

Erdoğan, Genelkurmay'dan o yetkiyi de aldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 70 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Genelkurmay Başkanlığı'nın personel üzerindeki yetkilerini tırpanladı.

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70 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 15'inci maddesine göre bundan sonra Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı sadece uzman çavuşların ve uzman er/erbaşların tayin ve terfisini yapabilecek. 

Subay ve astsubayların tayinleri bundan böyle Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. General ve amiralleri tayin ve terfi yetkisinin Cumhurbaşkanında olduğu dikkate alındığında Genelkurmay'a sadece uzman çavuşların kaldığı belirtiliyor.

O YETKİ ARTIK MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA
 
6 Şubat 2021 tarihli 70 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı (MADDE 339/F- (1) Personel Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şunlar: ç) Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayların atama işlemlerini ilgili kuvvet komutanlıkları ile koordineli olarak yürütmek.

Başka bir ifadeyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) emrindeki subay ve astsubayların atamaları, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne geçti.
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