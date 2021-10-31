'Erdoğan geri adım atmasaydı bu görüşme olmazdı'

G20 Liderler Zirvesi, İtalya’nın başkenti Roma'da başladı. G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.



Pandemi nedeniyle iki yıllık aranın ardından yüz yüze gerçekleşecek olan G-20 zirvesinin bu yılki sloganı ‘İnsanlar, gezegen ve refah' olarak belirlendi. Zirvenin en önemli konu başlıkları ise iklim değişikliği ile mücadele, pandemi sonrası ekonomik krizden çıkış ve aşı adaletsizliğinin aşılması olarak öne çıkıyor. Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkede yaşanan kriz de zirvede ele alınacak konulardan.



ERDOĞAN VE BIDEN GÖRÜŞMESİ BİTTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında TSİ 12.10’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.. Görüşmeye iki ülkenin Dışişleri Bakanları da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı seçilmesinden bu yana Biden’la ikinci defa görüştü.



Görüşmenin yaklaşık 20 dakika sürmesi beklendiği açıklanmıştı ancak liderlerin görüşmesi 1 saat 5 dakika sürdü.



Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, yaşanan büyükelçi krizinin ardından ilk kez bir araya gelen iki liderin, Osman Kavala krizi yanı sıra, Türkiye ile savunma ilişkileri ve F-16 konularını da ele aldığı düşünülüyor.



Biden, görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD’li bir gazeteciden gelen “Türkiye’ye F-16’ları vermeyi planlıyor musunuz?” sorusuna “İyi bir sohbet gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.



CNN International, Biden’ın görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD’li gazetecilerden gelen ‘insan hakları sorunlarını gündeme getirmeyi planlıyor musunuz?’ ve ‘Türkiye’nin Rusya ile yakınlaştığını düşünüyor musunuz?’ sorularına ise yanıt vermediğini aktardı.



‘ERDOĞAN TUTUMUNDA ISRAR ETSEYDİ GÖRÜŞME OLMAZDI’



Üst düzey yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Erdoğan tutumunda ısrar edip büyükelçileri sınır dışı etseydi toplantıyı yapacağımızı bile düşünmüyordum” ifadelerinde bulundu. İsmini açıklamayan yetkili ‘Kesinlikle Başkan, ileriye dönük bu tür krizlerden kaçınmanın bir yolunu bulmamız gerektiğini belirtecektir.’ dedi.



Öte yandan, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile de görüştü.



GLASGOW’DA İKLİM ZİRVESİ BAŞLIYOR



Bugün COP26 iklim değişikliği zirvesi İskoçya’nın Glasgow kentinde başlıyor. Yaklaşık 200 ülkeden delegeler, 2030 yılına kadar emisyonları nasıl azaltacaklarını ve gezegene nasıl yardım edeceklerini duyurmak için orada olacaklar. Birinci gün, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayınlanan iklim raporunun inceleneceği açıklandı.

WMO’nun iklim bilimciler tarafından hazırlanan geçici raporu, bu yıl şimdiye kadarki küresel sıcaklıkları önceki yıllarla karşılaştıracak. Sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi iklim değişikliğiyle bağlantılı aşırı hava olaylarının gittikçe arttığını vurgulanan raporda, hükümetler de acil toplu eyleme çağrılıyor.



Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen COP26 zirvesi de geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düzenlenememişti. Bu yıl liderlerin çoğunun Roma’daki G-20 zirvesinden Glasgow’a geçmesi bekleniyor.



TAAHHÜDLER VERİLDİ, TASLAK HAZIRLANDI



Dün başlayan zirvede G20 liderleri, yoksul ülkelere tanınan borç ertelemesinin uzatılması çağrılarına genel anlamda destek verirken, 2022 yılı ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanması taahhüdünde de bulundu. Reuters haber ajansında yer alan habere göre, iklim kriziyle mücadele için hazırlanan taslak bildiri, büyük ülkelerin yönetimlerinin, birçok çevreci aktivist ve uzmanın dile getirdiği düzeyde radikal adımlar atmayacağını gösteriyor.

Zirvenin ilk gününün en öne çıkan gelişmelerinden biri, çok uluslu şirketlerin az vergi ödedikleri ya da hiç vergi ödemedikleri ülkelerde yüksek miktarda kar elde etmesinin önüne geçmeyi amaçlayan asgari kurumlar vergisi anlaşmasının onaylanması oldu.



ABD Başkanı Biden, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu sadece bir vergi anlaşmasının ötesinde, küresel ekonomimizi yeniden şekillendiren ve halkımıza hizmet sunan diplomasi” diye yazdı.