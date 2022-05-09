Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, göndermeyi planladığı Suriyeliler için konuştu: 'Sonuna kadar sahip çıkacağız' /09 Mayıs 2022 15:02

Erdoğan, göndermeyi planladığı Suriyeliler için konuştu: 'Sonuna kadar sahip çıkacağız'

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönderilmeleri ve sığınmacılarla ilgili tartışmalar tırmanırken, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. Erdoğan, AKP iktidarının ülkelerine göndermek için hazırlık yaptığı Suriyeliler için "Zorla göndermeyeceğiz, sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilerin arzu etmeleri halinde vatanlarına dönebileceklerini ancak onları zorla göndermeyeceklerini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konşumada " Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. (Suriyeliler) Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız" dedi.

Erdoğan "Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal; siz ne derseniz deyin. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Biz muhacir ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Bizim kapımız açık onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin kucağına atmayacağız" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 1 milyon Suriyeli'nin ülkelerine dönmeleri için proje hazırlıkları içinde olduklarını belirtmişti.
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