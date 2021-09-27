Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan: Gönül arzu ederdi ki Biden benimle konuşsun /27 Eylül 2021 00:05

Erdoğan: Gönül arzu ederdi ki Biden benimle konuşsun

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisi için ‘otokrat’ tanımını neden kullandığını bilmediğini söyledi. Biden'in görüşme talebini reddetmesine içerlediği görülen Erdoğan'ın 'Gönül arzu ederdi ki Joe Biden benimle birebir konuşsun' dramatik bulundu.

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Erdoğan, “Sayın Biden, otokrat tanımıyla neyi ifade etti bilemem. 40 yıllık siyasi geçmişimde demokrasiyi hazmederek yaşadım.” iddiasında bulundu. Bir başka soru üzerine ise Erdoğan, “Gönül arzu ederdi ki Joe Biden benimle birebir konuşsun.” ifadelerini kullandı. Joe Biden’i görüşme taleplerini ilettiklerini ancak olumlu cevap alamadıklarını söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD’nin New York kentinde Amerikan CBS televizyon kanalına verdiği mülakatın tamamı yayınlandı. Face the Nation programında Margaret Brennan’ın sorularını cevaplayan Erdoğan, Afganistan’daki gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

JOE BİDEN BENİMLE KONUŞSUN İSTERDİM

ABD Başkanı Joe Biden, 2019 yılının Aralık ayında verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayrıca, ‘Türkiye’deki insan hakları ihlalleri için bedel ödeyeceği’ ifadelerini kullanmıştı. Gazeteci Margaret Brennan’ın bu ifadeleri hatırlatması üzerine Erdoğan, “Tam tersine, bu konuları benimle konuşmadı. Bir araya geldiğimizde bana olan saygısını biliyorum. Başkan Yardımcısı olduğu dönemlerde bile bana olan yaklaşımı saygılıydı. Ama şu an bu ifadeyi nasıl kullanıyor anlamak mümkün değil. En son Brüksel’de görüştüğümüzde, Karzai Havaalanını terketmeye hazırlandıklarında, havaalanını güvenliğini bize teklif edecek kadar da bize olan güvenini ortaya koydu. Gönül arzu ederdi ki sayın Biden bunları benle bire bir konuşsun.” dedi.

DAVETE OLUMLU CEVAP ALAMADIK

Erdoğan, New York’ta Biden ile bir görüşmenin planlanıp planlanmadığı konusunda ise “Malum Covid gibi şartlar nedeniyle pek liderlerle görüşemiyor. Biz kendilerine bu davetimizi yaptık. Bu davete de olumlu bir cevap alamadık.” diye konuştu.
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