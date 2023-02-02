Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan görevden aldığı bakana seçim beyannamesi yazdıracak /02 Şubat 2023 15:05

Erdoğan görevden aldığı bakana seçim beyannamesi yazdıracak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faizi savunanla beraber olamam” dediği ve görevden aldığı eski Bakan Lütfi Elvan, seçim beyannamesinin “ekonomi” bölümünü yazacak.

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AKP’nin seçim beyannamesinin “ekonomi” bölümünü yazacak isim belli oldu. Cumhuriyet'te yer alan habere göre ilgili görevi eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz üstlenecek.

Elvan, 2021’de uygulanmaya başlanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz sebep enflasyon sonuç” tezine dayanan “yeni ekonomi politikasına uyum sağlayamadığı” gerekçesiyle görevden alınmış, yerine Nureddin Nebati getirilmişti. Elvan’a verilen görev, “İktidar, ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ politikasından vaz mı geçecek?” sorusunu gündeme getirdi.

FAİZİ SAVUNMUŞTU
Elvan, Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “At izi it izine karıştı” mesajıyla “affını istemesi sonrası” 10 Kasım 2021’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atandı. Elvan, Erdoğan’ın “düşük faiz” politikasına karşı açıklamalarıyla dikkat çekti. Bunun üzerine Erdoğan, 2 Aralık 2021’de “Faizi savunanla beraber olmam olamam” diyerek Elvan’ı görevden alıp yerine yardımcısı Nureddin Nebati’yi atadı.  
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