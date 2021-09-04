Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, göreve getirdiği SPK başkanını bir yıl olmadan görevden aldi /04 Eylül 2021 10:06

Erdoğan, göreve getirdiği SPK başkanını bir yıl olmadan görevden aldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanvekili Taha Meli Arvas’ı görevden aldı

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul (BİST) başta olmak üzere piyasaların üst kurulu olarak bilinen Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) sürpriz bir isim azletti. Erdoğan, 2020 yılı ekim ayında SPK Başkanvekilliği’ne tayin ettiği Taha Meli Arvas’ı görevden aldı.

Arvas’ın görevden alındığına dair karar bugün Resmî Gazete’de yayımlandı. Erdoğan’ın imzasıyla Talat Ulussever’in yerine SPK başkan vekili olarak atanan Taha Meli Arvas görevde bir yılını dolduramadı.

SABAH GAZETESİNDE MAKALELERİ YAYIMLANMIŞTI

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Arvas, “yandaş medya” diye nitelenen ve Erdoğan’ın damadı Berat Albyrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın genel müdürlük koltuğunda oturduğu Turkuvaz Medya’ya ait Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştı.
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