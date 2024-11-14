Erdoğan görüşmesi öncesi MHP'den yeni Bahçeli paylaşımı

Paylaşımın bugün 18.00'de gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Bahçeli görüşmesi öncesi yapılması dikkat çekti.













MHP'nin ilk videosu 12 kasım salı günü paylaşılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi" mesajı verilmişti.





ÖCALAN ÇAĞRISI SONRASI İLK GÖRÜŞME



Bugün 18.00'de yapılacak olan zirve, Devlet Bahçeli'nin PKK Lideri Abdullah Öcalan çağrısı sonrası gerçekleşecek ilk görüşme olacak. Kulislerde, Erdoğan ve Bahçeli arasında son sürece ilişkin görüş ayrılıkları olduğu iddiaları konuşuluyor. Bahçeli de, gazeteci Hilal Köylü'yü bu iddiaları sorduğu için azarlamış ve tepkilere neden olmuştu.



Hilal Köylü ise bazı MHP'lilerin de kendisini arayarak tebrik ettiğini, Bahçeli'nin aslında başkalarına mesaj verdiğini söylediklerini aktarmıştı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşmasının ardından PKK lideri Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye çağırmasıyla siyasette ve kamuoyunda başlayan yeni süreç ile ilgili gelişmeler sürüyor.MHP’nin resmi sosyal medya hesabından üçüncü bir Devlet Bahçeli paylaşımı yayınlandı. Paylaşımda "Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır. Söz konusu vatandır" notu yer aldı.