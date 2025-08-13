Erdoğan göstere göstere: Yarın yeni katılımlar olacak, Aydın’ı bir göreyim

AKP’nin “gençlik kampı” etkinliğinde çıklamalarda bulunan Erdoğan, yarın iktidar partisine yeni katılımlar olacağını duyurması, zaten ısınmış olan siyasi kulisleri hareketlendirdi.





Kimi CHP’li kurmaylar, Çerçioğlu’nun isminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda yerel yöneticinin cezaevine gönderilmesine neden olan Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında geçtiğini, bu nedenle baskıyla istifaya zorlanmış olabileceğini öne sürüyor.









‘AYDIN’I BİR GÖREYİM’





ÖZGÜR ÖZEL’E ÇATTI





‘KULAĞINA GERÇEKLERİ FISILDAYAN YOK’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılacağı iddiasını doğruladı. Çerçioğlu’nun hapse atılmakla tehdit edildiğini ileri sürerek Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi ve “Lan sen Aydın’da tekme tokat kovuldun, böyle mi alacaksın?” ifadelerini kullandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Çerçioğlu’nun iktidar saflarına katılacağı konuşulurken isim vermeden bir açıklama yaptı ve AKP’ye yarın yeni katılımlar olacağını söyledi.Bilindiği üzere dört dönemdir görevde olan ve ‘Topuklu Efe’ lakabıyla tanınan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun bazı ilçe belediye başkan ve meclis üyeleriyle birlikte CHP’den AKP’ye geçeceği ileri sürülüyor.Bu nedenle Erdoğan’ın herhangi bir isim anmadan sarf ettiği “Dosta güven, rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz. Yarın da katılımlar olacak. Partimize yine bu farklı katılımlarla güçlenerek devam edeceğiz” şeklindeki sözleri, özellikle dikkati çekiyor.Salondaki tezahüratların ardından da “Ne kadar Aydın var burada, göreyim. Aydın’ı bir göreyim” ifadesini kullanması gözden kaçmadı.Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Attığımız her adımın ana muhalefet partisini endişelendirdiğini görüyoruz. CHP Genel Başkanı partisi saran yolsuzluk, hırsızlık, rüşveti bırakıp size sataşıyor. Bunu da her işi gibi itidalli şekilde yapıyor. Söylemlerinde hiçbir derinlik yok. Argümanlarına bakıyoruz hiçbir tutarlılık yok.Beyefendi çok konuşuyor, ama genellikle boş konuşuyor. Hakareti, tehdidi, sağa sola çamur atmayı siyaset zannediyor. Aslında ortada bir siyasi söylem değil, üçüncü sınıf bir laf salatası var. Kendi partisinde bile bir saygınlığı kalmamış bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız.Bir ara sürekli elinde kırmızı kartla dolaşıyordu. Önüne gelene kırmızı kart gösteriyordu. Sonra ne olduysa bu dahiyane fikrini aniden terk etti. Ardından banka soyguncularının sloganlarıyla devrimcilik oynadı. Tüm samimiyetimle söylemek isterim; biz CHP Genel Başkanı’nın yaşadığı bu ikilemin sebeplerini çok iyi biliyoruz.Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, bir yandan diyet borcuyla bu soygunu savunma zorunda kalmanın verdiği utanç dengesini fena halde bozuyor.Hani derler ya aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Baklava kutularından, valizlerden balya balya rüşvet paraları fışkırıyorken hala turpların büyüğünü sorması utanma duygusunun ciddi erozyona uğradığının işaretidir. Mevlam kimseyi böyle bir cenderede bırakmasın. Biraz kendine güvense zincirlerinden başka kaybedecek bir şey olmadığını görecek. Ama yapamıyor.Kulağına gerçekleri fısıldayan bir dostu da yok. Hiç merak etmesin. Yolsuzluk operasyonları neticesinde belediyeler rüşvetçi çetelerden, CHP’li belediyeler ahtapotun kollarından, kendisi de prangalarından kurtulacak. Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil bir avuç muhterisi savunmak için oradan oraya sürüklediği CHP’li vatandaşlarımız da rahat edecek.