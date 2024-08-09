Erdoğan güç gösterisi yapmak istiyor: İşte isim isim AKP’ye geçeceği belirtilen siyasetçiler

31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yenilgi ile tarihinde ilk defa ikinci parti durumuna gerileyen AKP’de Tayyip Erdoğan’ın atacağı adımlar bekleniyordu. AKP’de CHP’ye kaptırılan moral üstünlüğüne ek olarak ikinci parti konumundan çıkış için atılacak bazı adımlar belirlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat kararlaştırılan ve takvimlendirilen adımlar ile paralel olarak tabana ve kamuoyuna yönelik yoklamalar yapılacak.



AKP'lilerin, parti içinde genel seçimlere hazırlığın ilk adımı olarak da değerlendirdiği plana göre, Erdoğan 14 Ağustos’ta yapacağı konuşma ile “Hiçbir şey bitmedi” mesajı verecek. Etkinlikte muhalefete ilişkin mesajlarla birlikte, toplumun partiye yönelik dile getirdiği eleştirilere de karşılık verilecek. Ayrıca parti içinde yapılacak değişimlerin işareti verilecek.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yerel seçimler sonrası oluşan ‘AK Parti kaybedecek’ havasına karşılık, partinin hala cazibe merkezi olduğunu göstermek üzere muhalefetten yapılacak katılımlar ile bunun devam edeceği mesajı verilecek.



AKP'lilere göre, 14 Ağustos’ta katılması muhtemel isimler arasında Milli Görüş temsili olan bazı ilçe belediye başkanları ile birlikte mevcut durumda bağımsız olan milletvekilleri yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den istifa eden Ersagun Yücel ile birlikte Seyithan İzsiz’in AK Parti’ye katılması bekleniyor. Bu isimlere aynı partiden seçilen Bilal Bilici’nin de katılması üzerinde duruluyor. Yücel’in İYİ Parti’den istifa ettikten hemen sonra AKPi’ye katılmak istediği, ancak Erdoğan’ın talebi üzerine beklediği de belirtiliyor.



Parti kaynakları, bu aşamanın ardından AKP’nin teşkilatlarına ve partinin yönetimine dair atılmak atılacağını dile getiriyor. Üst yönetimdeki değişikliklerin ardından, AKP’nin ikinci transfer adımını atması ve bu defa ‘eskilere’ yönelmesi bekleniyor. Bu aşamada da Gelecek Partisi’nden Selim Temurci, İsa Mesih Şahin ve Nedim Yamalı’nın partiye katılması bekleniyor. AKP'liler Temurci’ye davetin bizzat Erdoğan tarafından yapıldığını ve parti içinde önemsendiğini dile getiriyor. Yamalı ve Şahin ile de üst düzey diyalogun devam ettiğine dikkat çekiliyor.