“Erdoğan, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecek” iddiası

Verdiği siyaset kulisleri ile dikkat çeken MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabı üzerinden çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Kulat, kısa süre içerisinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceğini öne sürdü.





YENİ SİSTEM MUHALEFETLE DEĞİL, AKP İLE GELECEK

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir iddiada bulundu. “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem geliyor. Hem de muhalefet eliyle değil, iktidar marifetiyle” yazan Mehmet Ali Kulat trollere de seslenerek “Muhtemelen size gerek kalmayacak” ifadesini kullandı.





“ARTIK ARAÇ DEĞİŞTİRMEK GEREKLİ”

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün TOBB’un toplantısında yaptığı konuşmada “Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Bir süredir çalışmalarını sürdürdüğümüz hukuk ve ekonomi reformları işte bu yeni dönemin hazırlıklarıdır” ifadesini kullanmıştı.