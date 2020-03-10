Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Gül ve Davutoğlu'nu bir araya getiren cenaze töreni /10 Mart 2020 21:47

Erdoğan, Gül ve Davutoğlu'nu bir araya getiren cenaze töreni

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP'den istifa eden eski Başbakan Davutoğlu ile eski Cumhurbaşkanı Gül Şevket Kazan'ın cenazesinde bir araya geldi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Şevket Kazan'ın cenazesinde bir araya geldi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre 86 yaşında ölen eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Erdoğan ile AKP'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yan yana gelmesi dikkat çekti.

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

7 Aralık 1933’te Sakarya’da dünyaya gelen Şevket Kazan, 1973’te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli Milletvekili seçildi ve o yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet Bakanı oldu.

1976’da 1. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma Bakanı olan Kazan, 1991’de Refah Partisi’nden milletvekili oldu ve 1996’da kurulan Refahyol hükümetinde de bir kez daha Adalet Bakanlığı yaptı.
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