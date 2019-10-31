Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, güvenli bölge için BM'nin kapısını çalacak /31 Ekim 2019 23:58

Erdoğan, güvenli bölge için BM'nin kapısını çalacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki 'güvenli bölge' için yeni bir öneride bulunacağı belirtildi.

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Erdoğan yarın Türkiye'ye gelecek BM Genel Sekreteri'nden 'güvenli bölge' için uluslararası donörler çağrısı yapmasını isteyeceğini söyledi. Erdoğan ‘Oldu oldu, yoksa Tel Abyad ile Resulayn arasında bir mülteciler şehrini biz kuracağız’ dedi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın bir araya geleceği Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Suriye’deki “güvenli bölge” planını sunacağını, uluslararası donörler için çağrı yapmasını isteyeceğini söyledi. 

'MÜLTECİLER ŞEHRİNİ BİZ KURACAĞIZ'

6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda yaptığı konuşmada Erdoğan “Güvenli bölgeyle ilgili planımızı yaptık, projelerimizi hazırladık, bunları BM'de takdim ettim. Peki para? Paraya gelince ses yok. Yarın BM Genel Sekreteri misafirim olacak. Sabah beraber bir kahvaltımız var. Kendisine bu programı, projeleri takdim edeceğim. Diyeceğim ki, 'uluslararası donörler çağrısı yapın, yapmazsanız ben yapacağım'. Oldu oldu, yoksa Tel Abyad'la Resulayn arasında mülteciler şehrini biz kuracağız" diye konuştu.
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