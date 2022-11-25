Erdoğan, “Haccı boykot edeceğiz” demiş

HABER-ANALİZ





Mısır’da askeri darbenin gerçekleştiği dönemde Erdoğan’la yaptıkları görüşmenin detaylarını aktaran Davutoğlu, şunları kaydetti: “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El Faysal ile görüştüm. Darbeyle Kurban Bayramı arasındayız. Görüşmeler devam ederken Erdoğan, “Bu sene haccı boykot edeceğiz Ahmet bey. Suudi Arabistan’ın Mısır’a verdiği destek nedeniyle haccı boykot edeceğiz” dedi.”





Davutoğlu, Erdoğan’ın talimatına karşı çıktığını şu sözlerle ifade etti: “Sayın Başbakanım olmaz dedim. Mısır’ın adı Arap dünyasında Muhul Arap’tır, yani Arapların beyni. Mısır nereye doğru giderse Arap beyni oraya doğru hareket eder. Mısır demokrasiyi koruyabilseydi şu an Arap dünyasında demokratikleşme trendi olurdu. İzin vermediler. Çünkü demokratikleşme ve halkların hakim olduğu bir yönetimden herkes korkar. İsterler ki otoriter bir kişiyle iş tutmak, milyonların desteği gelmiş biriyle iş tutmaktan daha kolaydır. Olmadı.”





Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı döneminde her zaman barış yanlısı bir çizgide olduğun ve İhvan-ı Müslimin yürütmesi gereken siyasete dair tavsiyelerinde yalnız kaldığını belirtti. Davutoğlu, “Eğer Mısır’da demokrasi yerleşebilmiş olsaydı ve burada da Müslüman Kardeşler ben tavsiye ettiğim, bizim demeyeceğim, ben tavsiye ettiğim yollarla bütün taraflarla sağlıklı ilişkiler kurabilmiş olsaydı ve birileri gaz vermemiş olsaydı, başka türlü seyredebilirdi” diye konuştu.





Davutoğlu isim vermeden Erdoğan’ı Mısır’ın darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Mursi’ye gaz vermekle suçladı. Erdoğan’ın verdiği “gazlar” , Sisi’yle binbir dil döktükten sonra görüşebilmresi ve Mursi ile İhvan-ı Müslimin’in hali ortada.





Malesef olan hayatını kaybeden binlerce masum insana oldu.



