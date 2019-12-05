Erdoğan hakkında çarpıcı iddia

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu kulislerde erken seçim havası olduğuna dair büyük bir kanaatin hâkim olduğunu dile getirdi.





Uğuroğlu erken seçim kararı alınmaması halinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmayacağına yönelik iddialara dair önemli değerlendirmelerde bulundu.





"KULİSLERDE ERKEN SEÇİM VAR GİBİ HEYECAN FIRTINASI"





Uğuroğlu, "17 yıllık AKP'nin metal yorgunu olan gövdesinden iki parçanın kopmak üzere olması siyasi kulislerde dalgalanmalara neden oluyor. Seçim var gibi heyecan fırtınası yaşanıyor kulislerde." dedi.





Aralarında eski siyasetçiler ve bürokratların bulunduğu yaklaşık 90 kişilik bir grubun davetine katıldığını kaydeden Uğuroğlu, "Önce şunu söyleyeyim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclis erken seçim kararı almazsa yeniden aday olamayacağı konusunda fikir birliği var." tespitinde bulundu.





Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na göre Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için erken seçim kararı alınması gerekiyor.





Makalede AKP'nin devletin idari mekanizmalarını derin bir şekilde tahrip ettiğine işaret eden Uğuroğlu, konuya ilişkin sorunları şu şekilde sıraladı:





*Cumhurbaşkanı kim olursa olsun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sağlıklı yürütemez ki Erdoğan da yürütemiyor…





*Bakanlıkların temel taşı olan müsteşarlığın kaldırılması bürokrasinin çökmesine sebep oldu…





*Devlet memurları AKP'nin memurları haline geldi.





*Özellikle valiler ve kaymakamlar AKP'nin temsilcisi gibi hareket ediyor.





*Rektörler ve dekanlar bilimsel değil siyasi faaliyet içinde.





*Bakanlıklar milletin siyasi görüşlerine göre hizmet vermeye başladı.





*AKP teşkilatından referans alamayan memur terfi edemiyor.





*İcra dosyalarında patlamalar sosyal bunalımlara yol açacak endişesi var.





*e-haciz uygulamalarının küçük esnaf ve tüccarın batmasına yol açacak şekilde uygulanması da kepenk kapatmalara sebep oluyor.





*Emeklilikte yaşa takılanlar yerden göğe kadar haklı. Devlet mağduriyete sebep olmamalı, çözüm üretmelidir.







*Atanamayan öğretmenler yarası daha fazla büyümeden önlem alınmalı, üniversitelerin işsiz yetiştirmeleri engellenmelidir.





*Partili cumhurbaşkanı, Türk halkına da Türkiye'nin geleceğine de uygun değildir.





*Cumhurbaşkanının siyaset üstü olması gerekir.





*Dış politikadaki büyük hatalar Türkiye'nin uluslararası alanda yaşadığı sıkıntıların kaynağıdır."