Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan hakkında suç duyurusu /11 Eylül 2022 18:46

Erdoğan hakkında suç duyurusu

Ege'de Lozan Anlaşmasıyla Tükiye'ye bırakılan adaların Atina yönetimine terk edildiği yönündeki iddiayı yaptığı bir açıklamayla kabul ettiği ifade edilen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatlarınca bir suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

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Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilimin sebeplerinden birisi olan Ege adalarının silahlandırılması konusuyla bağlantılı olarak Lozan Anlaşması ile Türkiye'ye bırakıldığı ifade edilen adaların, Atina yönetimine terk edildiği iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Söz konusu bu iddiayı yaptığı bir açıklamayla kabul ettiği ifade edilen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak da Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatlarınca bir suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Eylül tarihinde Samsun TEKNOFEST’te, “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır! Yunanistan’a tek cümlemiz var: İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

HKP Erdoğan’ın, “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz” sözünün "Türkiye’ye ait adaların işgalinin itirafı" olarak değerlendirdi. HKP avukatları Erdoğan’ın “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçunu işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak açıklama yaptı. Çolak, şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Halkımız; Yunanistan 2004’ten bu yana Ege’de 20 adamızı ve iki kayalığımızı işgal etmektedir. AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, askeri ve siyasi tüm yetkililer bu işgale seyirci kalmıştır. Yunanistan, Türkiye Devleti’nin bu edilgenlikleri sayesinde işgallerini de ilhaka dönüştürmüştür. Geçtiğimiz günlerde Tayyip Erdoğan, Samsun’da yaptığı konuşmada sözde Yunanistan’a rest çekti ama aslında bu rest çekmesi, bozguna zafer havası çalmaktan, kendi yandaşlarını seçim arifesinde tahkim etmek amacından başka bir şey değildir.

“İŞGALİ KABULLENEN BİR SÖYLEMDİR”

Örneğin Tayyip Erdoğan diyor ki, ‘Yunanistan tarihi hatırlasın, İzmir’i unutmasın. Çok daha fazla ileri giderlerse bunun bedeli ağır olur’ diyor. Yani, ‘Artık işgal ettiğiniz adalar yeter, daha fazlasını işgal ederseniz bunun bedelini ödetiriz’ diyor. Dolayısıyla burada ne devlet ciddiyeti var, ne devlet adamı olmanın vermiş olduğu sorumlulukla hareket eden bir insan var karşımızda. Bu söylem aslında mevcut işgali kabullenen bir söylemdir. Yani 18 yıldır Ege’deki adalarımızın işgal edilmesini sineye çeken bir söylemdir. Eğer fazlasını yaparsanız da davranacağız şeklinde ifade tam da bunun karşılığıdır.
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