Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan hâlâ şikâyetçi: Fikri iktidarımızı tesis edemedik /19 Ekim 2020 14:14

Erdoğan hâlâ şikâyetçi: Fikri iktidarımızı tesis edemedik

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fikri iktidarlarını tesis edemediklerini söyledi. "Eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığık." diyen Erdoğan'ın "Medyamız bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor." ifadeleri manidar bulundu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyetinde yer aldığı İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Samimi bir muhasebeyle geçtiğimiz 18 yılda her alanda, tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı ama eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum." dedi.

"Genç bir nüfusa sahibiz ama medeniyet tasavvurumuzu hayata geçiremiyoruz." diyen Erdoğan, "Medyamız bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor. ilimde, sanatta, kültürde benzer sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. Bunun için de fikri iktidarımızı da hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim. Hiç kimsenin bu arayıştan rahatsız olmaması gerekir." ifadelerini kullandı

"KÜLTÜRDE ARZU ETTİĞİMİZ İLERLEMEYİ SAĞLAYAMADIK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Hükümet olmakla muktedir olmak, muktedir olmakla iktidar olmak arasındaki farkı iyi biliyorsunuz. Gerçek iktidarın fikri iktidar olduğunu iyi biliyoruz. Tek tek bireylerden başlayarak, toplumun tamamına uzanan fikri iktidar yolu zor ve zahmetli bir süreçtir. Kendimi bu konuda mahzun hissediyorum. 18 yılda her alanda tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı eğitim, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum."


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