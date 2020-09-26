Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan halka yine çay attı! /26 Eylül 2020 23:54

Erdoğan halka yine çay attı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te katıldığı törenin ardından halka çay dağıttı. Alanda sosyal mesafeye uyulmaması ise dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te TEKNOFEST Ödül Töreni ve toplu fabrika açılışına katıldıktan sonra Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi’ne geçti.

Açılış konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyulması için ikazlarda bulunarak başladı.

Erdoğan, “Şu anda tabi mesafeden maşallah binlerce kardeşimiz var. Şu mesafe kuralına lütfen dikkat edelim. Şöyle arayı biraz açalım. Sıkışık olduğumuz, zaman corona virüs belasının olduğu böyle bir programda bir hayır işleyelim derken bundan şer çıkarmayalım” diye konuştu.

SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Konuşmanın ardından da Erdoğan, otobüse binerek halka çay dağıttı. Erdoğan’ın çay attığı anda halkın sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.

Daha önce de benzer görüntüler Giresun’da yaşanmıştı. Sel felaketinin yaşandığı kentte Erdoğan, otobüsün üstünden halka çay dağıttığı anda sosyal mesafeye dikkat edilmemesi eleştirilere neden olmuştu.
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