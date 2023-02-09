Erdoğan, Haluk Levent’in feryadını neden duymuyor

SAMANYOLUHABER.COM- ANALİZ





Depremin üstünden 4 gün geçmesine rağmen bölgedeki telefon ve internet bağlantısı sorunları bir türlü çözülmüyor. Eleştiriler nedeniyle twitter ve diğer sosyal medya mecralarını kapatan Erdoğan, Haluk Levent’in feryadlarına kulaklarını tıkıyor.





Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki ayrı depremin üzerinden 4 gün geçmesine rağmen iletişim sorunları hala çözülemedi. Telefon ve internet bağlantısından çok büyük aksamalar oluyor. Enkaz altında kalan ve onlara kurtarmaya çalışan yakınları, yardım taleplerini GSM internet şebekesini kullanarak sosyal medyadan duyurabiliyor olmasına rağmen, telefon operatörleri bir türlü harekete geçmiyor.





Yardım kampanyaları sosyal medya üzerinden düzenleniyor ve telefon bağlantıları da haliyle hayati önem taşıyor. Ancak her ne hikmetse 4 gündür telefon operatörleri iletişim sorunlarını bir türlü çözemedi. Ahbap Derneği’nin başkanı sanatçı Haluk Levent, günlerdir adeta feryad ediyor, GSM operatörlerine yalvarıyor.





Levent, 8 Şubat’ta attığı tweette şunları ifade etti: Telefon operatörleri! Bu 3. Gün Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim! Nedir bu ya! Hatay’ın dört bir yanını güçlendirin artık! Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor. Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!”





Levent bugün attığı tweette ise şu ifadeleri kullandı: “4. Gün Ben Hatay’da bıraktığım ekibimle 2 saat içinde 3 kez zor görüşebildim. Telefon operatörleri ! Ne diyeceğimi bilmiyorum artık!”





Telefon ve internet bağlantı sorununa yandaş gazeteciler bile isyan etti.

Yandaş gazeteci Nevzat Çiçek, iletişim sorununa dair, “Telefon operatörleri neden hala iletişim problemini çözemediler. Zorluk nedir bari onu açıklasalar” şeklinde tweet attı.





Gazeteci Fatih Altaylı ise üçüncü gün canlı yayında yaptığı açıklamada "Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun. Trilyonla kar edip şu depremde üçüncü günde hala oraya bir sistem kuramadıkları için. Mevcut bazlar apartmanların tepesindeydi. Yıkılınca onlar da gitti. Maç olunca kurmayı biliyorsun" dedi.

Yandaş gazeteci Nevzat Çiçek’in de işaret ettiği üzere, telefon operatörleri seyyar baz istasyonu gönderip bağlantı sorununu çözmüyor, neden çözmediklerini de açıklamıyor.





Erdoğan ise o esnada, eleştiriler dillendirilmesin, hakikatler ortaya çıkmasın diye Twitter’ı, Instagram’ı ve TikTok’u kapatıyor.





Sahi, Erdoğan telefon operatörlerini neden harekete geçirmiyor?





Haluk Levent’in günlerdir devam eden feryatlarını neden duymuyor Erdoğan?







