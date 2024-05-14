Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Hamas'ın 1000'i aşkın mensubu hastanelerimizde /14 Mayıs 2024 00:12

Erdoğan: Hamas'ın 1000'i aşkın mensubu hastanelerimizde

Beştepe'de bir araya gelen Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan "1000'i aşkın Hamas'ın mensubu hastanelerimizde tedavi altında" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Beştepe'de bir araya geldi. İki isim, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

Açıklamalarda Erdoğan'ın Hamas'la ilgili sözleri dikkatleri çekti. Erdoğan "Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum. Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş, bu topraklarının işgalinden sonra topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Hamas'a terör örgütü dersek bu acımasız bir yaklaşım olur. Adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Hamas'ın bini aşkın mensubu Türkiye'de tedavi altında" ifadelerini kullandı. 
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