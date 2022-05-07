Erdoğan hangi iş adamından 250 milyon dolar rüşvet istedi

Türkiye'nin dev sanayi holdinglerinden NAKSAN, sahiplerinin 250 milyon dolar rüşvet ödemeyi reddettiği için yağmalandı.







Yağma gerçekleşirken, devleti de 1.5 milyar dolara yakın büyük bir zararın içine sokacak şekilde, çift taraflı hem NAKSAN, hem devlet yağmalandı.





Rüşvetin istendiği yer, 250 milyon dolarla birlikte istenen mülk, yağmalanan fabrikalar, bu fabrikaların peşkeş çekildiği işadamları dahil tüm detaylar bu videoda.







12 Milyar TL'lik fabrikanın onda biri fiyatına 1.2 milyar tl'ye satışının detayları da bu videoda.

Yağma ve yağmacıların isim isim deşifresi bu videoda.











