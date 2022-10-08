Erdoğan, Hasan Doğan'ı fena fırçalamış





Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan'ın bugünkü köşe yazısı na göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile özel kalemi arasında gerginlik yaşandı. Takan, Erdoğan'ın özel kalemi Hasan Doğan'ın geçmişini de aktardığı yazısında " Hasan Doğan, Refah Partisi’nin miting organizasyonlarında görev alır ve seçim otobüslerinin ses teknisyenliğini yapardı. Doğan, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları’nda medyadan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu süreçte AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting ve törenlerinde organizasyon ekibinde görev aldı ve sunuculuğunu üstlendi." ifadelerini kullandı.

2014'TE ÖZEL KALEM OLDU

BU ARALAR SARAY ÇOK ŞENLİKLİ

2014 yılında Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü olan Doğan, siyasi dedikoduların da malzemesi oldu. Takan'ın konuyla ilgili aktardıkları şöyle:Medyaya da bazen yansıyor; kötü gidişat yüzünden Tayyip Erdoğan’ın “yakın çevresi” epey tartışılır oldu. Erdoğan’a ses çıkaramayan çoğu yandaşlar “yakın çevresi” ni taşlıyor. Şu günlerde, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hedef tahtasına oturtuldu. Hasan Doğan, Tayyip Erdoğan’ı “yanıltan” isimlerin en başında sıralanıyor. Son saray dedikodularına göre; durumun farkına varan Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan’ın bazı yetkilerini elinden almış…Tayyip Erdoğan’ın –bildiğiniz tanımların dışında- sürekli temas halinde olduğu “kanaat önderleri” vardır. Bunlardan bazıları, Erdoğan’ın geçmişten tanıdığı bir ilçede esnaf, bir ilde sporcu, herhangi bir yerde din görevlisi gibi kendi halinde vatandaşlardır.Saraydan kulağıma gelen iddialara göre; “Tayyip Erdoğan, artık, yakın çevresinin kendisinden gerçeklerin saklandığını anlamış”. Vee, Hasan Doğan’a demiş ki “Beni yanıltıyorsunuz. Bundan sonra kanaat önderleri ile sen görüşmeyeceksin. Ben doğrudan görüşeceğim”. Doğan, itiraz eder gibi olmuş “efendim, çok yoğunsunuz, o yüzden ben görüşüyorum” demiş. Erdoğan’da “merak etme, ben zaman bulurum” diye Hasan Doğan’ı terslemiş.Bu aralar, saray, çok şenlikli!..