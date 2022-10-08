Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan, Hasan Doğan'ı fena fırçalamış /08 Ekim 2022 14:15

Erdoğan, Hasan Doğan'ı fena fırçalamış

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, Saray kulislerinden aldığı bilgileri bugünkü köşesinden aktardı.

SHABER3.COM

Erdoğan, durumun farkına geç vardı: 'O ismin bazı yetkilerini elinden almış ve azarlamış'

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan'ın bugünkü köşe yazısı  na göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile özel kalemi arasında gerginlik yaşandı. Takan, Erdoğan'ın özel kalemi Hasan Doğan'ın geçmişini de aktardığı yazısında " Hasan Doğan, Refah Partisi’nin miting organizasyonlarında görev alır ve  seçim otobüslerinin ses teknisyenliğini yapardı. Doğan, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları’nda medyadan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu süreçte AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting ve törenlerinde organizasyon ekibinde görev aldı ve sunuculuğunu üstlendi." ifadelerini kullandı.

2014'TE ÖZEL KALEM OLDU

2014 yılında Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü olan Doğan, siyasi dedikoduların da malzemesi oldu. Takan'ın konuyla ilgili aktardıkları şöyle:

Medyaya da bazen yansıyor; kötü gidişat yüzünden Tayyip Erdoğan’ın “yakın çevresi” epey tartışılır oldu. Erdoğan’a ses çıkaramayan çoğu yandaşlar “yakın çevresi” ni taşlıyor. Şu günlerde, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hedef tahtasına oturtuldu. Hasan Doğan, Tayyip Erdoğan’ı “yanıltan” isimlerin en başında sıralanıyor. Son saray dedikodularına göre; durumun farkına varan Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan’ın bazı yetkilerini elinden almış…

Tayyip Erdoğan’ın –bildiğiniz tanımların dışında- sürekli temas halinde olduğu “kanaat önderleri” vardır. Bunlardan bazıları, Erdoğan’ın geçmişten tanıdığı bir ilçede esnaf, bir ilde sporcu, herhangi bir yerde din görevlisi gibi kendi halinde vatandaşlardır.

BU ARALAR SARAY ÇOK ŞENLİKLİ

Saraydan kulağıma gelen iddialara göre; “Tayyip Erdoğan, artık, yakın çevresinin kendisinden gerçeklerin saklandığını anlamış”. Vee, Hasan Doğan’a demiş ki “Beni yanıltıyorsunuz. Bundan sonra kanaat önderleri ile sen görüşmeyeceksin. Ben doğrudan görüşeceğim”. Doğan, itiraz eder gibi olmuş “efendim, çok yoğunsunuz, o yüzden ben görüşüyorum” demiş. Erdoğan’da “merak etme, ben zaman bulurum” diye Hasan Doğan’ı terslemiş.

Bu aralar, saray, çok şenlikli!..
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan, Hasan Doğan'ı fena fırçalamış Sonraki Haber >>

AKP'li vatandaştan dumur eden sokak röportajı

AKP'li vatandaştan dumur eden sokak röportajı

AKP’li meclis üyesinin uyuşturucu tarlası ortaya çıkarıldı

AKP’li meclis üyesinin uyuşturucu tarlası ortaya çıkarıldı

Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde büyük patlama

Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde büyük patlama

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sesinden Medine'nin Gül'ü

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sesinden Medine'nin Gül'ü

AKP’liler mikrofonu unuttu, skandal sözleri herkes duydu

AKP’liler mikrofonu unuttu, skandal sözleri herkes duydu

İran, Fransız ajanların videosunu yayınladı

İran, Fransız ajanların videosunu yayınladı

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

AKP’li maganda sokak röportajı veren gence saldırdı

AKP’li maganda sokak röportajı veren gence saldırdı

Kamu Spotu: Sansür yasası nedir? Nasıl uygulanır?

Kamu Spotu: Sansür yasası nedir? Nasıl uygulanır?

Canlı yayınında birbirine girdiler! Sunucu zor sakinleştirdi

Canlı yayınında birbirine girdiler! Sunucu zor sakinleştirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:32:26