Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan hasta değil' demek için "3 saniyelik" basketbol videosu paylaşıldı /03 Ekim 2021 10:51

'Erdoğan hasta değil' demek için "3 saniyelik" basketbol videosu paylaşıldı

Hasta olduğu iddiaları her geçen artan Tayyip Erdoğan, basket oynayarak 'sağlıklıyım' mesajı verdi. ABD'li Türkiye Uzman Steven A. Cook, Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetemeyecek kadar hasta olabileceğini yazmıştı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Tayyip Erdoğan’ın basketbol oynadığı anlara ilişkin kısa bir video paylaştı. Videoda Erdoğan'ın yavaş adımlarla giderek basketbol topunu potaya attığı görülüyor. Video da sadece 3 saniye sürüyor.

Altun’un paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basket attığı bir anın görüntüsü yer aldı. Fahrettin Altun, “Evet, devamı yarın @RTErdogan’da” ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi Twitter hesabını işaret etti.

İki gün önce de Erdoğan’ın spor yapma fotoları paylaşılmıştı.

COOK'UN MAKALESİNE KARŞI YAYINLADILAR
 
ABD’li Türkiye uzmanı Steven A. Cook, Foreign Policy dergisinde yer alan makalesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ciddi sağlık sorunlarının olduğunu öne sürerek “Sağlığı hakkında söylentiler de var: artan unutkanlık, nefes alma sorunları, kafa karışıklığı, kusma.. ile uğraştığını iddia ediliyor” ifadesine yer vermişti. Erdoğan’ın bazı katıldığı programlardaki yürüyüşü ve duruşu hasta söylentilerini gündeme getirmişti.

 
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