Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, uyarmak için kapısını çalan yol arkadaşlarını fırçaladı /12 Mart 2023 09:42

Erdoğan, uyarmak için kapısını çalan yol arkadaşlarını fırçaladı

Gazeteci Sedat Bozkurt, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşlarının ülkedeki olumsuzlukları dile getirdiğini, ancak "FOX Haber, CHP, muhalefet ağzıyla konuşuyorsunuz, bunların hiçbiri doğru değil" yanıtını aldıklarını aktardı.

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Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde aralarında Ekrem Erdem, Feyzullah Kıyıkçı ve Mehmet Müezzinoğlu gibi isimlerin de bulunduğu bir grup tarafından ziyaret edildiğini aktardı.

Bu kişilerin Erdoğan'ın siyasetteki 50 yıllık yol arkadaşları olduğunu vurgulayan gazeteci, görüşmenin 'hiçbir şeyin iyi gitmemesi' nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti: 

"(...) Özet olarak, uyarmak için çalmışlardı Erdoğan’ın kapısını. Art arda sıraladılar eleştirilerini. Erdoğan bir süre dinledikten sonra sert çıktı: 'FOX Haber, CHP, muhalefet ağzıyla konuşuyorsunuz, bunların hiçbiri doğru değil'.

'PEK ÇOK HOCA, İLAHİYATÇI ÜLKEDEKİ OLUMSUZLUKLARIN DİLE GETİRİLMESİ İÇİN DEVREYE SOKULMUŞ'
Sadece bu ekip değil, eski milletvekilleri ve arkadaşları da yaptıkları görüşmelerde hemen hemen aynı yanıtı alıyorlar. Bu görüşmeler sanırım 'eski yol arkadaşlarının' son görüşmeleri. Mesele bununla da kalmıyor. Erdoğan’ın çok önemsediği seçim tarihini bile belirlerken dikkate aldığı 'kalp gözü açık' hocaların yanı sıra, pek çok hoca, ilahiyatçı da ülkedeki olumsuzlukların dile getirilmesi için devreye sokulmuş. Ama bunlar da başarılı olamamışlar. Bizlere anlatılanlar bunlar."
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