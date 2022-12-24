Erdoğan: Havalimanı mı vardı Erzurum’da?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu, Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.





Erdoğan, 20 yıllık iktidarları döneminde Erzurum’a yapılan yatırımları tek tek sıraladığı kürsüden, “Biz de Erzurum’un aşığı olarak son 20 yılda toplam 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum’da? Ama şimdi var. Şu spor tesisleri kış sporları var mıydı? Ama şimdi bunlar var. Üniversitelerimizi ikiye çıkardık ve aynı zamanda üniversite şehri olduk. Bitmedi üniversitenin yanında bir de işte artık Erzurum’u Karadeniz’e bağlıyoruz. Karadeniz’den Erzurum’u dünyaya açıyoruz” diye konuştu.





CHP’Lİ ÖZKAN: SÖYLEYECEK SÖZÜ KALMAYANLAR





1966 yılında Türkiye’nin ilk askeri havaalanlarından olan Erzurum Havaalanı, 1993 yılında uluslararası tarifesiz seferlere açılmıştı. Erzurum Sivil Havaalanı Terminali ise 2 Temmuz 2006 yılından itibaren hizmet veriyor.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum’da? Ama şimdi var” şeklindeki sözlerine tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise sosyal medya hesaplarından şu paylaşımda bulundu:





“Söyleyecek sözü kalmayanlar milleti kandırma derdine düştü. Erdoğan 1993’te sivil uçuşa açılan Erzurum Havalimanı’nı kendilerinin açtığını söyledi!”





İYİ PARTİLİ CİNİSLİ: ERZURUM’U NE SANIYORLAR?





Erdoğan’ın sözlerine bir tepki de İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli’den geldi. Cinisli, Erdoğan’ın miting görüntülerini paylaşarak, “AKP öncesi Erzurum'da havaalanı yokmuş meğerse. Aziz hemşehrilerime bir de ben sorayım; Erzurum’da AKP öncesi havaalanı var mıydı? Erzurum'u ne sanıyorlar, merak ediyorum” dedi.