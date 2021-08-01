Erdoğan hayvanları ve evleri yanan vatandaşlara da çay fırlattı

Türkiye yangınlarla boğuşuyor. Her gün yeni yangınlar baş gösterirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orman yangınlarının devam ettiği Muğla’da incelemelerde bulundu.

Marmaris'te yaptığı açıklamada mağduriyetlerin giderilmesi için yine vatandaşlara çağrıda bulunan Erdoğan, evlerini ve hayvanlarını kaybeden bölge sakinlerine çay fırlattı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:





"Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır.





Barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbirin alındığını ve her türlü ikmal mekanizmasının oluşturulduğunu bildirdi.





Sağlık Bakanlığı 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir.





Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur.





Milas'taki yangınla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştır. Karşılaştığımız her krizde olduğu gibi orman yangınları konusunda da istismarcı bir kesim harekete geçti. Akılalmaz yalanlar ortaya saçıldı.





Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek. Hiçbir vatandaşın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz.





Dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu günlerde vatandaşlarımızı birliğe davet ediyorum. Zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir.





Bugün sabah itibarıyla orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettik. Mağdur olan vatandaşlarımızın yanındayız.





1 ay içerisinde evlerin inşasına başlanacak, kredi-vergi borçları ertelenecek, kira ve eşya yardımı yapılacak. Tarım hayvancılık ve seraların hasarları karşılanacaktır. Hasar gören evlere 50 bin liraya kadar eşya yardımı yapılacaktır. Ev kiralayanlara ev kira yardımı yapılacaktır.





Afet bölgesinde vergiler ertelenecek. SGK primleri ertelenecek. Tarım ziraat borçları ertelenecek. Faizsiz esnaf kredisi verilecek. KOSGEB acil desteği verilecek.





Yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan acil ihtiyaç için 50 milyon TL ödenek gönderilmiştir. Yanan alanlara fidan dikimine ilk yağmurların ardından başlıyoruz. Biz iktidar olduğumuz süre içerisinde 5 milyon ağaç dikmiş bir iktidarız."





MUĞLA'DA DA AÇIKLAMA YAPTI





Daha sonra Muğla'ya giden Erdoğan, burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





"Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığımıza tekrar kazandıracağız.





Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık. Başta Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna'dan gelenlerle yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu.





45 helikopterimiz noktasal söndürmeyi gerçekleştiriyor. 9 insansız hava aracımızla etkin bir şekilde sahadayız."