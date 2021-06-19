Erdoğan HDP'ye saldırıdan AKP'ye mağduriyet çıkardı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17 Haziran günü saat 11:00 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırının üzerinden yaklaşık 2 gün geçtikten sonra suskunluğunu ilk kez bozdu. İzmir'in Konak ilçesinde bir iş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda Onur Gencer, Deniz Poyraz öldürmüştü. Erdoğan'ın açıklamasında AKP'ye yapılan saldırılara vurgu yapması ön plana çıktı.





İLK AÇIKLAMADA AKP VURGUSU





Erdoğan açıklamasında "Saldırılarda en çok kayıp veren siyasi parti AK Parti'dir. Çeşitli örgütlerin saldırılarında güvenlik güçlerimizden ve vatandaşlarımızdan şehit olanlar, yaralananlar da olmuştur. Bugün ortalığı ayağa kaldıranlardan tek ses çıkmadı. Biz bunlar gibi değiliz. Olmadık, olmayacağız" ifadelerini kullandı.





Erdoğan bu sözlerinin ardından saldırıyı kınayarak "İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Failin ilişkileri ortaya çıkartılarak en ağır cezayı alacağına inanıyorum" dedi.









