Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan hedefine ulaşamıyor /24 Eylül 2020 00:31

Erdoğan hedefine ulaşamıyor

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, son 15 ay içinde yapılan 19 araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50 oy oranına ulaşamadığını belirtti.

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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 19 araştırma şirketinin son 15 ayda yaptırdığı 57 anketin ortalamasını paylaşırken, AKP'nin ortalama oy potansiyeli yüzde 32,35, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortalama oy potansiyeli yüzde 39,9 olarak hesaplandı.

Özkiraz, Twitter hesabı yaptığı paylaşımda 57 anketin ortalamasını paylaştı. Son 15 ayda 19 araştırma şirketinin yaptığı anketlere göre, AKP ve Erdoğan'ın iktidar olma imkanı yok. Kararsızlar dağıtılmadan AKP ve MHP'nin toplamda alacağı ortalama oy oranı 40,62 olarak hesaplandı.

Kemal Özkiraz'ın paylaştığı 57 anketin kararsızlar dağıtılmadan ortalamasına göre partiler şu oranlarda oy aldı:

AKP: Yüzde 32,35
CHP: Yüzde 24,29
MHP: Yüzde 8,27
İYİ Parti: Yüzde 9,2
HDP: Yüzde 9,3
Karasızlar: Yüzde 14
Diğer: Yüzde 2,6

Kararsızlar dağıtıldığında ise partilerin ortalama oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 37,6
CHP: Yüzde 28,24
MHP: Yüzde 9,6
İYİ Parti: Yüzde 10,7
HDP: Yüzde 10,8
Diğer: Yüzde 3.02

Erdoğan, kararsızlar dağıtılmadan yüzde 40'ı bulamadı

Yapılan anketlere göre, olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın kararsızlar dağıtılmadan ortalama 39,9 oranında oya sahip. Kararsızların dağıtılması durumunda ise Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46,1 olarak hesaplandı.
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