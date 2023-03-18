Erdoğan helallik istemişti! Hataylı depremzedeler helal etmedi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’da halk, depremin 40’ıncı gününde bir araya gelerek, “Hakkımızı helal etmiyoruz” mesajı verdi. Hatay’da binlerce kişi depremin 40’ıncı gününde, “Hakkımızı helal etmiyoruz” sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
Türkçe, "Hakkımızı helal etmiyoruz!" ve Arapça "Ma rıhna nihna hon" (gitmedik biz burdayız) sloganları atıldı.
Hataylılar ellerinde bahhur ve rihenlerle "Hakkımızı helal etmiyoruz" diye haykırdı.
Hatay Samandağ halkı depremin 41. gününde "Unutmak yok! Affetmek yok! Helalleşmek yok!" diye bağırdılar.
NE OLMUŞTU
6 Şubat merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında Hatay geliyor.
Yaklaşık 50 bin kişinin yaşamını yitirdiği depremde önlemsizlik ve tedbirsizlik felaketle sonuçlandı.
Yurttaşlar deprem yıkımlarıyla tek başına mücadeleye zorlanırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremzedelerden 'helallik' istemişti.
Depremin 40’ıncı günü dolayısıyla bir araya gelen Hataylılar, kaybettiklerini andı.
Samandağ’da kadınların öncülük ettiği yürüyüşte binlerce kişilik kalabalık, sık sık “Hakkımızı helal etmiyoruz” sloganı attı.