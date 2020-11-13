Erdoğan her an U dönüşü yapabilir!

Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şeffaf ve öngörülebilir para politikası ve hukuk reformu” çıkışına uluslararası kuruluşlar temkinli yaklaştı.





Uluslararası araştırma kuruluşu Capital Economics, AKP iktidarının ekonomide “geleneksel” politikalara kalıcı şekilde döneceğinden şüphelenmek için birçok sebep bulunduğunu belirtti.

Erdoğan’ın faizin enflasyonun sonucu değil, sebebi olduğu yönündeki ısrarından vazgeçmediğini belirten Capital Economics, Merkez Bankası’nın yakın geçmişte “geleneksel” politikalara döndükten bir veya iki yıl sonra yeniden faiz koridorunu kullanmaya başladığını vurguladı.

"ERDOĞAN KISA SÜREDE SONUÇ ALMAZSA U DÖNÜŞÜ YAPABİLİR"

Araştırma kuruluşu, Türkiye ekonomisindeki büyümenin önümüzdeki dönemde artmaması ve TL’nin son bir hafta içinde elde ettiği kazanımların bir kısmını geri vermesi durumunda Erdoğan’ın U dönüşü yapabileceğini belirtit





Capital Economics, Merkez Bankası’nın 19 Kasım'da Para Politikası Kurulu'nda 450 baz puan ve üzerinde faiz artırımına gitmesi durumunda TL varlıklarda yükselişin süreceği tahmininde bulundu.







TCMB'nin politika faizi yüzde 10,25 seviyesinde. Söz konusu faizi koridorun en üst seviyesi olan yüzde 14,75’e yükseltmek için 450 baz puanlık artış gerekiyor.







