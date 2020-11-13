Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan her an U dönüşü yapabilir! /13 Kasım 2020 15:53

Erdoğan her an U dönüşü yapabilir!

Uluslararası araştırma kuruluşu Capital Economics, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "reform" çıkışı için, "Erdoğan'ın ekonomideki U dönüşünden kuşkulanmak için sebepler var." ikazında bulundu.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şeffaf ve öngörülebilir para politikası ve hukuk reformu”  çıkışına uluslararası kuruluşlar temkinli yaklaştı. 

Uluslararası araştırma kuruluşu Capital Economics, AKP iktidarının ekonomide “geleneksel” politikalara kalıcı şekilde döneceğinden şüphelenmek için birçok sebep bulunduğunu belirtti. 

Erdoğan’ın faizin enflasyonun sonucu değil, sebebi olduğu yönündeki ısrarından vazgeçmediğini belirten Capital Economics, Merkez Bankası’nın yakın geçmişte “geleneksel” politikalara döndükten bir veya iki yıl sonra yeniden faiz koridorunu kullanmaya başladığını vurguladı.

"ERDOĞAN KISA SÜREDE SONUÇ ALMAZSA U DÖNÜŞÜ YAPABİLİR"

Araştırma kuruluşu, Türkiye ekonomisindeki büyümenin önümüzdeki dönemde artmaması ve TL’nin son bir hafta içinde elde ettiği kazanımların bir kısmını geri vermesi durumunda Erdoğan’ın U dönüşü yapabileceğini belirtit

Capital Economics, Merkez Bankası’nın 19 Kasım'da Para Politikası Kurulu'nda 450 baz puan ve üzerinde faiz artırımına gitmesi durumunda TL varlıklarda yükselişin süreceği tahmininde bulundu.

TCMB'nin politika faizi yüzde 10,25 seviyesinde. Söz konusu faizi koridorun en üst seviyesi olan yüzde 14,75’e yükseltmek için 450 baz puanlık artış gerekiyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan her an U dönüşü yapabilir! Sonraki Haber >>

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Babacan: Bugünleri mumla ararız

Babacan: Bugünleri mumla ararız

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:45:37