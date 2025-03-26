Erdoğan: Hesabı sorulacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.









İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto edenleri hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:





"Geçtiğimiz 23 yılda bu ülkeye ve millete hangi kazanımlar sağladıysak bunların ihanetlerine rağmen başardık. Siyasi mücadeleyle beceremediklerin ekonomiyi batırarak elde etme hesapları yapıyorlar. Bundan sonra da Türkiye ekonomisine yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır.





Bizi gayrimeşru yollarla alt etmeye gayret edenleri, ülkeyi ve milleti ateşe atacak kadar gözü dönmüşleri asla unutmadık, unutmuyoruz





İstanbul'un büyükşehri ve kimi ilçe belediyeleriyle hırsızlık konusunda yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Usulsüz diplomayla başlayan bütün şehri ahtapot gibi saran rüşvet ve haraç çarkıyla devam eden rezilliklerin boyutu son oprasyonla gün yüzüne çıktı. Tutarı 100 milyarlarca lirayı bulan yolsuzluk dahil her türlü gayrımeşruluk ortaya çıkıyor.





Üstelik bunlar heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin içinden gelen bilgilerle yargının isnat ettiği suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunlar, kendi yakınlarının yüzüne bile bakamayacaklar. CHP yönetimi iddiaları aydınlatmak yerine ucuz siyasete yönelmeyi tercih etti, insanları sokağa döküp ülkede kaos çıkartmaya çalıştı.





Yolsuzluk operasyonuna neden olan bilgi ve belgeleri getirenler CHP'lilerin kendileridir. Yılsuzluk ve rüşvet parasının taksimatında anlaşmazlık çıkınca birileri yargıya olan biteni anlatmıştır. Yolsuzluğu yapan, rüşveti alan, paraşütle dipoloma sahibi olup yüz binlerin hakkını yiyenler CHP'li. Bu paraların bir kısmını kurdukları suç örgütü üzerinden şirketlerine aktaranlar da CHP'li. Soruşturma başlayınca itiraf sırasına girenler, savcıya bilgi belge yağdıranlar CHP'li ama suçlu AK Parti. Partiniz içindeki itirafçılık yarışına bizi karıştırmayın.







