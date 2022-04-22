Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü /22 Nisan 2022 22:05

Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Süreci'nin, Ukrayna'daki savaşın sonlanmasına ve krizin aşılmasına yönelik gayretlerde en muteber ve en kestirme çıkış yolu olma vasfını halen koruduğuna dikkati çekti.

Özellikle insani koridorlar konusunda hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde girişimlerine devam ettiklerini belirten Erdoğan, savaşın durdurulması ve küresel etkilerinin azaltılması amacıyla atılacak adımlara dair temasların sürdürülmesinde fayda gördüğünü ifade etti.
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