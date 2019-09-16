"Erdoğan hükümeti yurtdışından 31 kişi kaçırdı"

Bild ve Die Welt gazetelerinde yer alan haberde 2020 yılında Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin denetimine–UPR’ye tabi tutulacağının belirtildi.

Haberde, Türkiye’den kaçmak zorunda kalan pek çok muhalif tarafından BM UPR mekanizmasına çok sayıda rapor ulaştırıldığı bilgisine yer veriliyor.

Bu UPR raporlarından özellikle Human Rights Defenders (HRD), Stiftung Dialog und Bildung (SDuB) vakıfları ile Victim Laborers ve Victim Educators tarafından hazırlanan iki rapora dikkati çeken gazete ilginç bilgilere yer verdi.

HAPİSHANELERDE 23 ŞÜPHELİ ÖLÜM TESPİT EDİLDİ





Haberde Türkiye’de işkence vakalarının arttığı hapishanlerde de bu dönemde 23 şüpheli ölümün tespit edildiği belirtiliyor. HRD, Victim Laborers ve Victim Educators ile ortak sunulan raporda hapishanelerdeki ağır şartlara ve bu sürede artan işkence vakalarına da işaret ediyor.





23 şüpheli ölüm vakasının tespit edildiği, bu olaylara ilişkin Türk makamları tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarının açıklanmadığı, bazı durumlarda araştırma dahi yapılmadığı, yapılan araştırmaların uluslararası standartların gereklerini yerine getirmediği kaydediliyor.





İSVİÇRE'DE KAÇIRMA TEŞEBBÜSÜ SON ANDA ENGELLENDİ





2015 yılına kıyasla Türkiye’ye ilişkin daha çok STK raporunun UPR’ye ulaştırıldığı ifade edilen haberde, SERA Vakfı tarafından verilen raporda, Erdoğan’ın uzun kolunun Avrupa’ya da ulaştığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 2016 yılında İsviçre’de Türk-İsviçreli bir işadamını kaçırmaya çalıştığı, ancak bunun yerel makamlar tarafından engellendiği ifade ediliyor.