Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ı bu sefer kim kurtaracak? /28 Nisan 2022 02:51

Erdoğan’ı bu sefer kim kurtaracak?

Her seçimden istediğini alarak çıkan Erdoğan’ın gelecek seçimde de zafere ulaşabilecek mi? En zor seçimine hazırlanan Erdoğan, can yeleğini buldu mu?

Erdoğan’ı bu sefer kim kurtaracak?

 Bold Medya'dan dikkat çeken analiz 

Türkiye önümüzdeki yıl sandık başına gidecek. Girdiği her seçimde kazanmayı bilen Recep Tayyip Erdoğan için bu sefer işler o kadar kolay değil. Hayat pahalılığını vatandaş iliklerine kadar hissediyor. Mutfaktaki yangın toplu bir nefrete dönüşmüş durumda. Ve herkes bugünlerde aynı soruyu soruyor. Bu kez gidecek mi? Gitme ihtimalini kendisi de hissetmiş olacak ki şimdiden bazı hamlelere başladı. 20 yıllık iktidarının belki de en sıkıntılı kavşağına giren Erdoğan’ı bakalım bu sefer kim kurtaracak, ya da kurtarmayı deneyecek?


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