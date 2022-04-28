Erdoğan’ı bu sefer kim kurtaracak?





Türkiye önümüzdeki yıl sandık başına gidecek. Girdiği her seçimde kazanmayı bilen Recep Tayyip Erdoğan için bu sefer işler o kadar kolay değil. Hayat pahalılığını vatandaş iliklerine kadar hissediyor. Mutfaktaki yangın toplu bir nefrete dönüşmüş durumda. Ve herkes bugünlerde aynı soruyu soruyor. Bu kez gidecek mi? Gitme ihtimalini kendisi de hissetmiş olacak ki şimdiden bazı hamlelere başladı. 20 yıllık iktidarının belki de en sıkıntılı kavşağına giren Erdoğan’ı bakalım bu sefer kim kurtaracak, ya da kurtarmayı deneyecek?









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