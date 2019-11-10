Erdoğan’ı dışarısı mı kurtaracak?

Türkiye hem ekonomik hem siyasi bir kavşaktan geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her konuşmasında, dış dünyayı hedef alan konuşmalar yapıyor. Hasım olarak gördüğü dışarısı ve küresel kapitaldeki gelişmeler, 2008’den sonra olduğu gibi bir kez daha Erdoğan’ın ekonomide işine yarayabilir.





Türkiye, AKP iktidarı yönetiminde 17 yılını geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis kürsüsünde, 17 yılda ülkenin geldiği noktayı kamuoyuyla paylaşırken, ekonomiye dair pembe bir tablo çizdi, ülke içinde yaşananlardan ise ABD ve Avrupa ülkelerini sorumlu tuttu.





Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasıyla, faizlerin ve dolayısıyla enflasyonun düştüğünü, büyümenin ve yatırımların önünün açıldığını söyledi. DW Türkçe, Cumhurbaşkanı’nın çizdiği ekonomik fotoğrafı ve öngörüsünü, uluslararası yatırım danışmanı kuruluşların Türkiye yöneticilerine sordu. Uzmanlara göre, ‘içeriden ziyade dışarıdaki gelişmeler’, Türkiye ekonomisinin lehine gelişiyor.





17 yılda, 17'nci sıradan 20'nciliğe geriledi





Ülkenin bu süre zarfında ortalama yılda yüzde 5,6 büyüdüğünü ve satın alma paritesine göre dünyanın 13’üncü büyük ekonomisi haline geldiğini duyuran Erdoğan, “Küçük bir hamleyle bu listede kısa sürede birkaç basamak birden yükselebilecek bir yerdeyiz” dedi. Uluslararası kuruluşların verileri Erdoğan’ı doğrulamıyor.



