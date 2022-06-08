Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ı kızdıran Nebati'ye 'konuşma yasağı' iddiası /08 Haziran 2022 12:12

Erdoğan’ı kızdıran Nebati'ye 'konuşma yasağı' iddiası

Hazine Bakanı Nebati’nin, ‘dar gelirlilerin ezildiği’ itirafı olarak yorumlanan sözleri nedeniyle Erdoğan’dan Nebati’ye ‘konuşmama’ uyarısı geldiği iddia edildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar” sözleri kamuoyunda tepki topladı. Nebati’nin bu açıklamaları “dar gelirlilerin ezildiğinin itirafı” olarak da yorumlanırken, önceki günkü kabine toplantısında da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Nebati’ye bu açıklamaları nedeniyle “kızdığı ve tepki gösterdiği” ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun edindiği bilgiye göre, Erdoğan’dan tepki çeken açıklamaları nedeniyle Nebati’ye bu kez de “konuşma uyarısı” geldiği iddia edildi. Nebati’nin daha önce kamuoyuna yaptığı “Gözlerime bakar mısınız, ne görüyorsunuz?” şeklindeki açıklamaların kamuoyunda da çokça tartışıldığı ve iktidara olan güveni de zedelediği dillendirilirken bu nedenle Erdoğan’ın Nebati’ye, “Açıklamaların her biri tartışma yaratıyor” diyerek tepki gösterdiği kaydedildi.

Öte yandan önceki günkü kabine toplantısı sonrası, Bakan Nebati’nin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla ilgili bir değerlendirmede bulunmaması da dikkat çekti. Siyaset kulislerinde de Erdoğan’ın, Nebati’nin dar gelirli yurttaşlara yönelik sözleri üzerine kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeniden “Faiz sebep enflasyon sonuç” politikasına değindiği, yurttaşları korumak için kur korumalı mevduat, kur ve altın hesabına dayalı konut kredisi gibi tasarrufları yaşama geçiren, Türk lirasına dayalı enstrümanlara kaydıran alternatifler sunduklarının altını çizdiğine işaret edildi.
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