Erdoğan’ı protesto edince tutuklanan kadınlara da çıplak arama yapılmış

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması esnasında İsrail’e yönelik ticareti protesto eden dokuz gencin, sadece pankart açtıkları gerekçesiyle beş gün boyunca çıplak arama, şiddet ve onur kırıcı uygulamalara maruz bırakıldıkları iddia edildi.





Halk TV yazarı İsmail Saymaz ‘Bu kadarı İsrail’de bile olmazdı’ başlıklı yazısında İsrail ile yapılan ticareti protesto etmek için pankart açıp slogan atan dokuz gencin, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandıklarını ve 5 gün cezaevinde kaldıklarını hatırlattı.





ÜÇ KADINA “ÇUKUR ARAMASI”

Bu süreçte üç kadın protestocunun Silivri F Tipi Cezaevi’ne girişte “çukur araması” denilen, çıplak biçimde yere çöktürülüp öksürtülerek yapılan onur kırıcı muameleye maruz kaldığını dile getirdi. Ayrıca cezaevi personelinin üç infaz koruma memurunun bu nedenle görevden uzaklaştırıldığını aktardı.





Daha önce de tutuklanan kadınların başörtülerinin kesilerek kendilerine verildiği ortaya çıkmıştı.





ERKEKLERE DE FİZİKSEL ŞİDDET

Kadınların Emniyet’te de tacize varan çıplak aramalara maruz bırakıldığını, erkek protestocuların ise cumhurbaşkanlığı korumaları ile polisler tarafından darp edildiğini vurguladı. Özellikle iki erkek protestocunun hem gözaltı sürecinde hem de adliyede fiziksel şiddetle karşı karşıya kaldığını ifade eden Saymaz, bir protestocunun gözünde ciddi yaralanma meydana geldiğini ve sağlık raporlarında da darp izlerinin yer aldığını ifade etti.





Öte yandan Saymaz, dokuz gencin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığını, bu süreçte kötü muamele ve işkence iddialarının hukuki açıdan değerlendirileceğini belirtti.