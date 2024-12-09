Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ı protesto edince tutuklanan kadınlara da çıplak arama yapılmış /09 Aralık 2024 13:14

Erdoğan’ı protesto edince tutuklanan kadınlara da çıplak arama yapılmış

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşması esnasında İsrail’e yönelik ticaret nedeniyle protesto yapan 9 gencin çıplak arama, darp ve diğer onur kırıcı uygulamalara maruz bırakıldıkları ortaya çıktı. Başörtülü kadınların da örtüleri kesilerek kendilerine teslim edilmişti.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması esnasında İsrail’e yönelik ticareti protesto eden dokuz gencin, sadece pankart açtıkları gerekçesiyle beş gün boyunca çıplak arama, şiddet ve onur kırıcı uygulamalara maruz bırakıldıkları iddia edildi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz ‘Bu kadarı İsrail’de bile olmazdı’ başlıklı yazısında İsrail ile yapılan ticareti protesto etmek için pankart açıp slogan atan dokuz gencin, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandıklarını ve 5 gün cezaevinde kaldıklarını hatırlattı.

ÜÇ KADINA “ÇUKUR ARAMASI”
Bu süreçte üç kadın protestocunun Silivri F Tipi Cezaevi’ne girişte “çukur araması” denilen, çıplak biçimde yere çöktürülüp öksürtülerek yapılan onur kırıcı muameleye maruz kaldığını dile getirdi. Ayrıca cezaevi personelinin üç infaz koruma memurunun bu nedenle görevden uzaklaştırıldığını aktardı.

Daha önce de tutuklanan kadınların başörtülerinin kesilerek kendilerine verildiği ortaya çıkmıştı.

ERKEKLERE DE FİZİKSEL ŞİDDET
Kadınların Emniyet’te de tacize varan çıplak aramalara maruz bırakıldığını, erkek protestocuların ise cumhurbaşkanlığı korumaları ile polisler tarafından darp edildiğini vurguladı. Özellikle iki erkek protestocunun hem gözaltı sürecinde hem de adliyede fiziksel şiddetle karşı karşıya kaldığını ifade eden Saymaz, bir protestocunun gözünde ciddi yaralanma meydana geldiğini ve sağlık raporlarında da darp izlerinin yer aldığını ifade etti.

Öte yandan Saymaz, dokuz gencin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığını, bu süreçte kötü muamele ve işkence iddialarının hukuki açıdan değerlendirileceğini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan’ı protesto edince tutuklanan kadınlara da çıplak... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:50:14