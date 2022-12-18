Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan iddiaları reddetti: Benimle alakası yok! /18 Aralık 2022 11:23

Erdoğan iddiaları reddetti: Benimle alakası yok!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasının ardından konuştu. Erdoğan, "Benimle, hükümetimizle, milletimiz ile alakası yok" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Bir mahkeme kararının üzerinden koparılan fırtınanın arkasında faşist zihniyet var. Benimle, hükümetimizle, milletimiz ile alakası yok. Ortada siyasi bir tartışma, fikir kavgası veya hizmet mücadelesi söz konusu değil. Yazılıp çizilenlere bakınca bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış birçok lafın iddialıca söylendiğini görünce gülüyoruz. Bizans vari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını görünce üzülüyoruz. Tablo nettir. Anayasa'nın 138'nci maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum, Anayasa'nın 138. maddesi söylüyor. Her kararı beğenmek zorunda değiliz. Bizim de beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz kararlar olmuştur. Bu kimseye kararları tanımama hakkı vermez. Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti. Çözümü daima millette, milli iradede bulduk. Milli iradenin gücünün dışında bir çözüm aramadık" dedi.

"ORTADA BİR YASAK YOK"
Erdoğan, "Birileri bir mahkeme kararını bahane ederek masadaki hesabı bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Bu tek parti faşizmi artığı zihniyetin milletimizden kendini tiksindiren durumu budur. Hep başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hastalığından bir türlü kurtulamadılar. Ortada gelen bir yasak veya biten yargı süreci yok. Önce istinaf sonra yargıtay'a gidecek. Mahkemenin eksiği veya hatası varsa orada gerekli düzenlemeler yapılabilir. Biz 6'lı masadaki bu oyunun içerisinde yer almadık, yer almayacağız. Bizim için onların adayının kim olacağı önemli değil. Cumhur İttifakı adayını açıklamış. Meydanlar işte gümbür gümbür her şeyi söylüyor. Yürekleri yetiyorsa adaylarını ilan etsinler. Ali, Veli, Ayşe, Fatma fark etmez. Adayımız şu deme cesaretini göstersinler. Biz de meydanlarda kiminle kapışacağımızı bilelim. Karşımıza çıkardıkları adaylar bugüne kadar böyle bir hava oluşturamadı" ifadelerini kullandı.
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