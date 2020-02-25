Erdoğan: İdlib'de olmaya mecbur değil mahkumuz, Libya'da iki tane şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya heyetinin İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye'ye geleceğini bildirdi.







Erdoğan şunları söyledi:





"Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler var bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz."





"Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. İnkar etseler de bu tespit bizde. Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz."





"(Yeni tip koronavirüs salgını) Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık."





"("Libya'da birkaç tane şehit var' ifadeniz tartışıldı" diyen Fox muhabirine) Bakın Fox önce gazete olsun. Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Bunu bir defa öğrenmemiz lazım. Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefet önce kendini yargılasın. Gidip Esed'le görüşeceksiniz diyorlar. Bu nasıl muhalefet ya. Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor, Bay Kemal bunun hesabını sormuyor kalkıp bize akıl vermeye kalkıyor. O aklı kendine sakla. Arkadaşlar bizim kendimize ait iki tane şehidimiz var. Ben bu rakamı açıkladım Bay Kemal ne yapacak bunu. "

