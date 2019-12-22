Erdoğan, İhlas Finans soygunu için demişti?

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik kriz, intiharlar ve tırmanan işsizlik gibi onlarca kronik meseleyi unutturmak için suni gündemler icat ettiğini belirtti.







Yerli otomobil ve Kanal İstanbul başlıklarının bir anda gündemin ilk sıralarına yerleşmesini manidar bulan Önkibar, "Hayır haksızlık yapmıyorum. Gördük işte, Sanayi Bakanı bile ilk tanıtım ya da lansmanı, affederseniz çöplüğü çağrıştıran bir mekanda yaptı."





"SARAY SES BOMBASI PATLATMA ADINA OLMAYAN BİR ŞEYİN TİYATROSUNU SERGİLEDİ"





Önkibar, Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın branda altında iki arabanın önünde çektirdiği fotoğrafın uzmanlar tarafından kahkaha ile karşılandığını kaydederek, "Bırakın dünya, Türk kamuoyu bile o fotoğrafa tebessüm etti." tespitinde bulundu.





Önkibar, Odatv'de yayımlanan makalesinde, "Belli ki Saray ses bombası patlatma adına, alelacele, olmayan bir şeyin tiyatrosu sergilensin istiyor." dedi.





Unutturulan yağma ve vurgunlara örnek olarak İhlas Holding'in iştiraki İhlas Finans'ın 80 bin mudiye 450 milyon dolar borcunu aradan geçen 18 yıla rağmen ödememesini gösterdi.





ERDOĞAN: ENVER ÖREN'E SÖYLE, İHLAS FİNANS MAĞDURLARININ AHI ARŞI BOĞAR!





"Gelelim İslamcı soygunculara. 1 milyon lira tazminat davası açılıp beraat eden 'Takkeli Firavunlar' kitabımda ayrıntıları anlattım." diyen Önkibar, Erdoğan'ın bizzat kendisine söylediği şu sözlere atıf yaptı:





"İhlas Finans Kurumu İslamcı sahipleri tarafından soyulduğunda, TGRT ve Türkiye Gazetesi Ankara temsilcisi olmamdan ötürü Tayyip Erdoğan o dönem beni arayıp şunu söylemişti:





-Sabahattin Bey söyle Enver Ören’e, İhlas Finans’a para yatıran yetimin garibin parasını derhal ödesin. Onların ahı arşı boğar. Yazıktır, günahtır ve bu yapılan soygundur!”





BAŞBAKAN OLUNCA İHLAS FİNANS MAĞDURLARINI UNUTTU





Önkibar Erdoğan'ın bu konuşmadan kısa müddet sonra başbakan olduğunu, o sözlerin üzerine sünger çektiğini ifade etti.





Önkibar, Erdoğan'ın İhlas Finans gibi Yimpaş soygununa da göz yumduğunu dile getirdi.





Önkibar, "AKP’nin atadığı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk 'İhlas Finans’ta açık bir hortumlama var' demesine ve dönemin (Sanayi ve Ticaret) Bakanı Ali Coşkun İhlas Finans’a el koymaya hazırlanmasına rağmen Erdoğan bunu izin vermedi. Niye acaba?" sorusunu yöneltti.





YİMPAŞ'IN GENEL MÜDÜRÜ FUAT OKTAY, ERDOĞAN'IN YARDIMCISI OLDU!





"Keza aynı AKP iktidarı birkaç gün önce Kombassan ile Yimpaş gibi dindar insanları dolandıran İslamcı şirketleri korumaya aldı." diyen Önkibar, "Yimpaş’ın korunmasında, oranın eski üst düzey yöneticisi olan Fuat Oktay’ın katkısı oldu mu bilmem, fakat İhlas Finans olayında inisiyatif kullanan Erdoğan’dı." dedi.





Önkibar makalenin sonunda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin küfürbaz danışmanı Yıldıray Çiçek'i kovduğuna dair iddiaya yer verdi: "NOT: MHP’den bir mesaj aldım… Kendi ifadelerine göre, 'Devlet bey sifonu çekmiş.' Evet Bahçeli, eğitimsiz ve küfürcü amigo Yıldıray’ı süpürmüş… İlgilenenlere duyurulur…"