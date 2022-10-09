'Erdoğan iki TV kanalını izleyip direkt müdahale ediyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde iki tane televizyon bulunduğunu belirten Bozkurt, bunlarda sürekli olarak A Haber ile TV24'ün açık olduğu iddiasını paylaştı. Bozkurt, Erdoğan'ın bu kanallara bazen müdahalede bulunduğunu belirtti.







Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:







"Ben görmedim ama anlatanların yalancısıyım, Erdoğan'ın çalışma ofisinde kocaman (gerçekten kocamanmış) 2 adet televizyon var ve bunlarda sürekli olarak A haber ile TV24 açık. Ve bunları çok dikkatli izliyor. Bazen alt yazılarda geçen haberlerin ifade edilişini beğenmiyor ve hemen en yakın çalışma arkadaşını çağırıyor. Kendisine göre doğru olan ifadeyi söyleyerek kanalın aranarak düzeltilmesini istiyor. Ve alt yazıdaki ifade düzeltiliyor. Aynı zamanda genel yayın yönetmeni yani. Abdulkadir Selvi'ye canlı yayında verdiği talimat bir işleyişin rutini."