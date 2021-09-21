Erdoğan iki zırhlı Mercedes’i de okyanus ötesine uçurdu

Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları için Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York şehrinde Türkiye’de kullandığı iki zırhlı Mercedes’i kullandı.





Mercedes S600 Guard model iki makam arabası Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağı ile Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan New York JFK Havalimanı’na nakledildi.





Kronos’a bilgi veren bir kaynak iki zırhlı Mercedes’in okyanus ötesine sadece nakliye masrafının 270 bin dolar (2,3 milyon TL) olduğunu belirtti.





ZIRHLI ARABALARIN HER BİRİ 40 MİLYON TL





Erdoğan makam arabasını yurt dışında ilk defa kullanmıyor. 2017 yılından beri yurt dışı seyahatlerin tamamında kendi makam arabasını kullanıyor. İki zırhlı Mercedes kargo uçağıyla Şili, Peru ve Ekvador’a da götürülmüştü.





“S600 Guard” model Mercedes’in gümrükten giriş fiyatı 474 bin 950 euro (4 milyon 825 bin TL). Ortalama döviz kuru ile yüzde 220 Özel Tüketim Vergisi ile yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edildiğinde Türkiye fiyatı 40 milyon TL’ye yaklaşıyor.









“MERCEDES S600 GUARD” MODELİNDE YOK YOK





Yüksek motor gücü: S serisinin son modeli Mercedes S600 Guard, 6.0 litrelik 523bhp V12 ikiz turbo motora sahip. Motorun ürettiği tork gücü ise 612lb ft. Böyle güçlü özelliklere sahip bir aracı zaten daha düşük bir motor gücünün taşıması imkansız görünüyor.





Patlasa bile yoluna devam eden lastikler: “Michelin” marka lastikler muadillerdinden çok daha kalın olmakla kalmıyor aynı zamanda çelik halkalara da sahip. Proceed On Function run-flat teknolojisi sayesinde lastikler parçalansa bile araba yoluna devam edebiliyor. Bilinen hiçbir mermi lastiklere zarar vermiyor.









Gaz saldırılarına karşı temiz hava sistemi: Herhangi bir zehirli gaz saldırısı esnasında araba tamamen kapanıyor, ancak içeri gaz girme ihtimaline karşı bagaj bölümünde araç içine temiz hava pompalayacak özel bir tank bulunuyor. Güvenlik görevlileri için gerekli olabilecek silahların saklanacağı bir silah kasası da aracın sahip olduğu donanımlardan bir başkası.









Bugüne kadar yapılmış en kalın araba camları: Mercedes S serisi ise çift kat cama sahiptir. Mercedes S600 Guard ise bu çift katlı özel camdan bile birkaç kat daha kalındır. Öyle ki standart camlarda kullanılan mekanizmanın gücü bu camlara yetmediği için her camda özel bir hidrolik sistemi bulunmaktadır. Camlar bilinen hiçbir mermi ile kolay parçalanamıyor ve kapatıldığı zaman içeri herhangi gazın sızmasını önlüyor.









Güçlendirilmiş taban kaplama: Zırhlı araç tabanları da uzun yıllar gözardı edilmiş ve yeterinde güçlendirilmemiş noktalardır. Mercedes S600 Guard modelinde ise taban koruması için özel bir mesai harcandı. Arabanın taban bölümü, vücut korumasından bile daha güçlü bir yapıya sahiptir. Böylece altında bir bomba patlamasa bile hafifçe sarsılsa da araba yoluna devam edebilir.





360 derece vücut koruması: Mercedes S600 Guard modeli, yapı ile dış kaplama arasına yerleştirilmiş özel bir çelikle güçlendirilmiştir. Öyle ki bir saldırı anında içeri ya da dışarı kıymık bile sıçratmayan bir yapısı vardır. 7,62 mm mermi kullanan M60 makineli tüfeğin seri atışına ya da 51 mm mermilere karşı bile dayanıklıdır.









Saldırı anında otomatik kapanan delikler: Bu arabayı kullanan kişi devamlı saldırı altında olmayacak, bu yüzden benzin deposu gibi arabanın delikleri denilen noktalarda güçlendirilmiş tam vücut koruması yoktur. Araç herhangi bir darbe aldığı anda araçtaki tüm delikleri kapatan özel bir teknoloji ile donatılmıştır. Delikleri kapatan malzeme ile Boeing AH-64 Apache tank taarruz helikopterlerinde kullanılan malzemenin aynıdır.





Almanya’dan ithal edilen S600 Guard; ısıtmalı camlara, yangın söndürme sistemine ve karartma perdelerine de sahiptir.





Yedi vitesli otomatik yapısı ile birlikte yarı otonom sürüş özelliği de arabanın öne çıkan teknik özelliklerinden. Araba saldırı altında olduğunu anladığı anda tüm koruma prosedürlerini devreye kendisi sokuyor.



