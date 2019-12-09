Erdoğan ikna ekibi kurdu

Yeni partilerin ilanı her an yapılabilir. Hazırlıklarda sona yaklaşıldıkça siyasette kulisler de hareketli.





Diğer yandan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucuları arasında bulunduğu İstanbul Şehir Üniversitesi üzerinden başlattığı tartışma da büyüyor.







BABACAN VE DAVUTOĞLU'NU VAZGEÇİRMEK İÇİN LOBİ





Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, ortalık toz dumanken, Erdoğan’ın "ağabey" dediği bazı isimlerin de aralarında yer aldığı AKP'li eski siyasetçiler ile siyaset dışından Erdoğan’a çok yakın isimlerden oluşan bir grup, kurulacak partileri vazgeçirmek için devreye girdi.





Bu grup önce Erdoğan’ı ziyaret ederek yapmak istedikleri görüşmeler için kendisinden onay aldı. Akabinde sırasıyla 11'inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na gidildi.





Ziyaretler geçen hafta yapıldı. Aynı ekibin Ali Babacan’dan da randevu istediği, ancak bu görüşmenin henüz gerçekleşmediği belirtiliyor.





Davutoğlu ve Babacan’ı parti kurmaktan vazgeçirmek için devreye giren bu ekipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "ağabey" diye hitap ettiği Feyzullah Kıyıklık da var.





BİR SULH YOLU BULMAYA ÇALIŞIYORLAR





Kıyıklık, Refah Partisi İstanbul il başkan yardımcılığı ve Bağcılar Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. Kıyıklık iki dönem AKP'den milletvekilliği de yaptı.





Kıyıklık’ın da bulunduğu ekibin, “Davutoğlu ve Babacan’ın kuracakları partilerin AKP'ye zarar vermesini engellemek”, “eski AKP'li isimlerle bir sulh yolu aramak” için yola çıktıklarını ifade ettikleri belirtiliyor.





Ahmet Davutoğlu ile görüşmeyi kalabalık bir ekibin gerçekleştirdiğini belirten bir başka kaynak şu bilgiyi paylaştı: “Ahmet Hoca’ya ‘Hocam biliyoruz sizi çok zorladılar. Lütfen çıkmayın, yoksa bölünürüz' diyen bu ekibe hoca da ‘Siz de seyirci kaldınız bu işlere. Sessiz kalan herkesin sorumluluğu var. Çok geç kaldınız’ cevbını verdi.”





ERDOĞAN, GÜL'ÜN O SÖZLERİNİN ÇARPITTI MI?





Haberde Gül’e yakın isimlerden bir siyasetçi ise Erdoğan’ın, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili açıklamasında sarf ettiği, “Halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı, ‘Arzu ederseniz bunu çözersiniz’ dedi.” sözlerinin o görüşmenin içeriğini doğru yansıtmadığı belirtildi.



