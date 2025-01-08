Erdoğan, iktidarın gasp ettiği Koza Altın'ın adını değiştirdi

Şirketten yapılan açıklamada, Erdoğan’ın kararıyla yeni ismin ‘Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi’ olduğu belirtildi.





TR724'ün haberine göre Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada “Şirketimiz ticaret unvanı olan “Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi”nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile, “Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi” olarak değişmesine karar verilmiştir. İlgili Kamu Kurumları’nın izni ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayı sonrası, Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilecektir.” denildi.





TERÖR BAHANESİYLE GASP EDİLİP İÇİ BOŞALTILMIŞTI





Akın İpek’in sahibi olduğu Koza Davetiye Mağaza İşletmecilik A.Ş ve Koza İpek Holding A.Ş firması, 2005 yılında Normandy Madencilik A.Ş.’nin bütün hisselerini Newmont Mining Corporation Şirketi’nden satın aldı. Şirket 2010 yılı şubat ayında halka arz edildi.





15 Temmuz'un ardından ilan edilen OHAL döneminde Koza İpek Holding’e cemaatle iltisaklı olduğu bahanesiyle operasyon yapılarak el konuldu. Daha sonra kayyım ataması yapılan şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti.





Akın İpek’in yurtdışında açtığı davalar ve Yargıtay’da süren müsadere davası geçen yıl sonuçlandı. Yargıtay’ın müsadere kararının ardından 2023’te Koza İpek, İpek Enerji, Koza Anadolu Metal, ATP İnşaat başta olmak üzere bütün şirketlerin hisseleri Hazine’ye geçti. 12 Eylül 2024 tarihinde ise Hazine’nin bünyesindeki şirketler Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildi.





Koza Altın İşletmeleri, Koza Anadolu ve İpek Enerji’nin kayyımları, geçen kasım ayında birleşme kararlarını açıklamıştı. Koza Altın, Koza Anadolu ve İpek Enerji şirketleri artık, TVF bünyesinde 2020’de kurulan Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. çatısı altında faaliyetlerine devam ediyor. Şirketlere yönelik hukuksuzlukların son adımı ise isim değişikliği oldu. Koza Altın ismi, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle, Türk Altın olarak değiştirildi.