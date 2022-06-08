Erdoğan iktidarından ABD'deki TURKEN'e servet transferi: 1,7 milyarı aştı

Özcan, “Şimdiye kadar ortaya çıkardığımız toplam varlık 1,7 milyar TL’den daha fazla. Türkiye’de bu paraya daha çok ihtiyacı olan milyonlarca öğrenci var. Onların hakkını arıyoruz” dedi.







‘İKTİDAR, KILIÇDAROĞLU’NUN İDDİALARINI YALANLAMADI’

Sözcü’den Başak Kaya‘ya konuşan Yurter Özcan, vakıfla ilgili ulaştıkları son bilgiyi şöyle aktardı: “İktidar, Kılıçdaroğlu’nun iddialarını yalanlayamadı, ‘böyle bir şey yok’ diyemedi. Dikkatleri sadece kaçış planına çekerek milyonlarca lirayı vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalışıyorlar. Manhattan’da yurt yapılmasına ve Muhammed Ali’nin çiftliğinin satın alınmasına verecekleri bir cevap yok.





‘MANHATTAN’DA KAÇ TÜRK ÖĞRENCİ VAR?’

Manhattan’da kaç Türk öğrenci var ki… Suudi İslam Kalkınma Bankası ile yapılan kredi anlaşması konut kredisi olarak İslami şartlara göre hazırlanmış. Peşin para ile alınan arsa için konut kredisi çekilmez. İnşaat için kullanacaklarsa inşaat kredisi almaları gerekirdi. 2017’de 17,5 milyon dolara satın aldığınız gökdelen arsası için Suudi Arabistan’dan Haziran 2020’de niçin 35 milyon dolar borç aldınız? Yıllık yüzde 5 faiz ödenecek bu 35 milyon dolarlık kredi ne için kullanılacak?”

