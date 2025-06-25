Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile Trump, Lahey’de bir araya geldi /25 Haziran 2025 10:02

Erdoğan ile Trump, Lahey’de bir araya geldi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Hollanda’da bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey’de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Erdoğan, Trump’ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

İki isim, NATO’nun önde gelen müttefikleri olarak, ittifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkat çekti.
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