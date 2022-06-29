Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüştü /29 Haziran 2022 20:37

Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda Türkiye’nin denge politikası yürüttüğünü ifade etti. Basına kapalı gerçekleşen Erdoğan-Biden görüşmesi yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Madrid'de NATO Liderler Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

İspanya'nın başkenti Madrid'teki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Liderler, görüşme öncesi basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aradan sonra Biden ile bir araya gelmekten memnun olduğunu belirterek, söz konusu NATO Zirvesi'nin gündemi itibariyle yoğun olduğunu aktardı.

Zirvede NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımların Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki sürece de katkı sağlayacağını belirten Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Türkiye'nin denge politikası yürütme gayreti içerisinde olduğunu ifade etti.


Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki süreci çözmenin gayreti içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temennimiz o ki denge politikası ile netice alıp tahıl konusunda da bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım” dedi.

Biden ise, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine verdiği destek ve Türkiye'nin tahıl konusundaki çabalarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, Erdoğan ile bir araya gelmekten memnun olduğunu ifade etti.
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