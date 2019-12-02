Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan ile anlaştı mı? /02 Aralık 2019 00:41

Erdoğan ile anlaştı mı?

23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu halde eski Genç Parti lideri Cem Uzan'ın iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini söylemesi, "Muhtemel bir erken seçim öncesi Saray ile anlaşma mı yaptı?" sorusunu gündeme getirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Millletvekili Abdüllatif Şener, kendisi hakkında şahsi Twitter hesabı üzerinden ağır ithamlarda bulunan ve Fransa'da yaşayan Cem Uzan'a dair çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Eski Genç Parti lideri ve işadamı Cem Uzan'ın kendisi hakkındaki sözlerinin adresine dikkati çeken Şener, "Cem Uzan başına gelenler sebebiyle (Recep Tayyip) Erdoğan karşıtlarına saldırmaya başlamış." dedi.

NİÇİN ERDOĞAN DEĞİL DE ALİ BABACAN VE ABDÜLLATİF ŞENER?

AKP'nin kurucu isimlerinden biri olan Şener, Cem Uzan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden ve yeni parti kurmak için kolları sıvayan Ali Babacan'ı ve kendisini hedef göstermesini manidar buldu.

Şener, "Ne hikmetse, süreci başlatan en önemli iki ismi; o günkü Başbakan Erdoğan ve Enerji Bakanı Güler’i görmezden geliyor. Korkusu mu var, umudu mu, yahut bir anlaşması mı? Göreceğiz" ifadelerinde bulundu. 

Böylece Şener, Uzan'ın AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişmemesini isim vermeden Saray ile  anlaşmış olabileceğini ima etti. 

KESİNLEŞMİŞ 23 YIL HAPİS CEZASI

İmar Bankası ve Adabank'ın batması sebebiyle Telsim, Kepez ve Çukurova Elektrik başta olmak üzere bütün mal varlığına el konulan Uzan hakkında açılan üç farklı davada toplam hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Yargıtay'ın onayladığı cezalar kesinleştiği için Uzan'ın Türkiye'ye döndüğünde hapse atılacağı belirtiliyor. 
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