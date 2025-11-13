Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile Bahçeli 'ittifakta çatlak' iddiaları gölgesinde neler konuştu? /13 Kasım 2025 10:13

Erdoğan ile Bahçeli 'ittifakta çatlak' iddiaları gölgesinde neler konuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’daki konutta bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmeye ilişkin bir açıklama gelmese de toplantıda 2 temel gündemin olduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara’daki konutunda ziyaret etti. Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti. Saat 18.30'da başlayan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Bahçeli, görüşme sonrası Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

GÜNDEMDE NE VARDI?
Kritik görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak iki liderin gündeminde öncelikli olarak Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen C130 kargo uçağı kazasının bulunması bekleniyordu. Ayrıca 'terörsüz Türkiye süreci' kapsamında yürütülen güvenlik politikalarının da görüşmede ele alınacağı öğrenilmişti. Erdoğan ve Bahçeli, en son Eylül ayında bir araya gelmişti.
