Erdoğan ile Berat Albayrak arasındaki buzlar eridi mi?

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bugünkü köşe yazısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile damadı Berat Albayrak arasındaki buzların erdiğini ileri sürdü.





Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra aralarının bozulduğu konuşulan Erdoğan ve Albayrak'ın, başta gerilim yaşandığını ancak ilerleyen süreçte her gün görüştükleri bilgisini aldığını aktardı.





Yılman, yazısında şunları kaydetti:

Görevden ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarının çok bozuk olduğu filan öne sürülüyordu.





Öyleydi.





Ama buzlar tamamen erimiş.





Maalesef izin vermediği için adını açıklayamadığım ancak Berat Albayrak ile sürekli irtibatta olduğuna emin olduğum kişi aynen şunları söylüyor Erdoğan ve Albayrak arasındaki ilişkiye dair; “Evet. Görevi bırakırken kendi başına karar vermiş olmasına Cumhurbaşkanı çok içerledi ama sonuçta et tırnaktan ayrılır mı? Böyle olmasını bekleyen çevreler var ama boşuna bu beklenti. Çünkü Tayyip Bey’le Berat Albayrak arasında çok özel bir hukuk, derin, kuvvetli bir bağ vardır. Onlar kayınpeder/damattan çok baba oğul gibidirler. Birbirine derin duygular besleyen baba oğul, ömrü billah küs kalır mı? Bu yöndeki söylentilerin tamamı palavradan ibaret. Kaldı ki Cumhurbaşkanı, İstanbul’da olduğu zamanlar neredeyse hemen her gün görüşüyorlar. Hatta ve hatta başta ekonomi olmak üzere birçok konuda da fikir alış verişinde bulunuyorlar. Bazı çevreler üzülecek belki bunu duyunca ama Sayın Cumhurbaşkanı, Berat Bey’in fikirlerine, öngörülerine sanıldığından daha fazla değer vermiştir ve bu yaklaşımı da asla değişmeyecektir!”